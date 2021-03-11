在去年疫情期間，向各大公司福委會推銷團購醫療級口罩的蛙蛙文創公司，因延遲出貨及退款，遭近千名消費者怒告詐欺，就在北市消保官12日準備召開協調會前夕，驚傳該公司負責人李子斌猝逝，被害民眾恐求償無門。該公司11日晚間發布聲明強調，將一本李董事長遺願，在符合法令下繼續完成對消費者交貨的責任。

蛙蛙文創公司位在北市南港區重陽路，成立於2010年，營業登記在中山區建國北路，去年8月開始傳出消費者拿不到口罩後，有不少民眾憤而向警方提告詐欺，尤其在消保官舉行第一次協調會後，更爆發提告潮，目前全國各地警方共受理了500多件。

該公司晚間表示，去年6至9月共接獲2萬4257箱口罩訂單，但因突然面臨政府管制措施，導致目前仍有2286箱無法如期交貨。今年1月25日在消保官協助下，公司參與了10多場各縣市政府大型協調會，希望與消費者達成和解，不料，卻遭民意代表引用錯誤資料引導消費者至警局報案，令公司帳戶遭到警示，營運更加困難。上月已委託律師對北市某議員提出毀謗告訴，並要求民事賠償1000萬元。

蛙蛙文創表示，與消費者權益相關問題，將不定時刊登在官網上，以維大眾權益，並提出兩種方案給未收到貨的消費者，方案一：公司以生產的親膚口罩，一箱補償15包，盡快於4月底前出貨給消費者。方案二：公司目前尚有5000盒、市價799元的名畫藝術口罩庫存，選擇這種口罩者，原訂購1萬元出貨13盒，原訂單1萬2000元出貨15盒方式出貨，以登記順位出貨。並再次對未取得貨品的消費者，致上最深的歉意。

(中時 )