美國通膨疑慮緩解，10年期美債殖利率走跌，加上眾議院通過拜登總統1.9兆美元紓困案的激勵，道瓊工業指數大漲逾460點，史上首度收高在32,000點之上。

周三道瓊指數收漲464.28點或1.5％，以32,297.02點作收，首度站上32,000點創歷史新高。標普500指數在能源股和金融股領漲下，終場收高0.6％報3,898.81點。

科技股為主的那斯達克指數先盛後衰，早盤勁揚多達1.6％，收盤小跌近0.1％以13,068.83點作收。那指周二飆漲3.7％，創去年11月來最大單日漲幅。

韓國Kospi指數一度大漲2.3％的帶動下，周四MSCI亞太指數（日本除外）上漲1.7％，可望寫下3周來首見的連3個交易日收紅。

美國眾院周三批准1.9兆美元疫情紓困案，預計拜登會在周五簽署，對經濟回溫最敏感的景氣循環股成美股領頭羊。標指能源類股周三跳漲2.6％，今年來累漲逾39％，工業、原物料及金融股漲幅都破1％。

周三出爐的美國2月消費者物價指數（CPI），年率與月率皆符合預期，核心CPI甚至低於預期，緩和市場對通膨升溫的疑慮，10年期美債殖利率應聲下滑2個基點至1.52％。

National Securities分析師霍根（Art Hogan）指出：「最近這1個月來，市場最擔心的莫過於通膨比預估還要熱，不過CPI數據化解隱憂，至少今天是如此。10年期美債殖利率不再呈拋物線走勢。」

(工商 )