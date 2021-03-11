已婚的民進黨立委王定宇遭爆同居民進黨發言人顏若芳，雙方疑有婚外情，兩人都回應是房東與房客關係，引發政壇陰謀論的說法。國民黨台南市議員謝龍介分析指出，針對下屆民進黨台南市長人選，最壞的狀況就是要辦初選，若是加上王定宇，就會變成「三腳督」的局面，反而會對現任的台南市長黃偉哲比較有利，所以這件事不會是黃偉哲幹的。

謝龍介在少康戰情室《新聞翟急便》節目中表示，前民進黨立委李俊毅提到派系問題，比如台南市長選戰，他們運作要讓現任的優先，可是對英派和正國會而言，哪有所謂的現任優先；像總統蔡英文要競選連任，賴清德跳出來挑戰，也沒有現任優先啊，那為什麼台南市長選舉就要現任優先，所以這是可以擋下的。因此他們要做最壞打算，台南市長選戰有可能會面臨初選的狀況。

謝龍介表示，台南市最近又流年不利，被酸「慶記」之都，子彈在空中飛來飛去，這種言論在網路都可以看到。而特別去嗆子彈飛來飛去的，並不是國民黨，國民黨只是評論而已，在網路上有一股力量，台南市長黃偉哲是如人飲水、冷暖自知，他也知道有人要擴大渲染，但市政就是可受大家公評的啊。

謝龍介指出，現在的台南市，就是治安問題等什麼統統進來了，假如立委陳亭妃跟台南市議長郭信良是一掛的。他們這幾個下次還可以用民進黨選；所以民進黨下一次市議長若不讓給郭信良，陳亭妃一定出來選，最壞打算就是要辦初選，一對一有風險。如果再加上王定宇「三腳督」，他拿到深綠的這一塊，那就變成現任的黃偉哲比較有利。所以王定宇被爆桃色風波，不會是黃偉哲幹的。

(中時新聞網)