緬甸軍政府發言人週四（11日）指稱，經過多方查證，緬甸原民選政府領導人翁山蘇姬接受了60萬美元的非法款項和超過11公斤黃金的賄賂。

軍政府發言人左敏吞說：“反貪腐委員會正在對此進行調查。”

聯合早報引述路透社報導，軍政府還指總統溫敏和一些內閣大臣也涉嫌貪腐，並向緬甸選舉委員會施壓，要求委員會不要對軍方指去年11月大選存在舞弊的主張採取行動。

這是自2月1日軍政府發動政變以來，針對緬甸原民選政府領導人最嚴重的指控。

左敏吞也表示，尊重鄰國和國際社會，並重申日後會舉行選舉，但軍方將繼續朝他們所定下的五個目標邁進。

緬甸軍方任命的選舉委員會表示，已經與各政黨舉行會議，並指政黨們建議將選舉制度改為比例代表制。選舉委員會專員欽蒙烏則表示，需要時間來研究此事，無法確定是否將採納上述建議。

他說：“我們尚未作出任何決定，我們仍在學習該制度。”

緬甸示威者週四繼續走上街頭抗爭，當地媒體報導稱至少有8名示威者被安全部隊射殺。

(中時 )