台南市佳里區黃姓男子9日8點多上班時，隨意將價值上千元羽絨外套掛機車龍頭上就離開，沒想到下午2點多回來牽車時，發現羽絨外套變成一件普通夾克，一氣之下向警方報案，佳里派出所立刻啟動調查機制，不到24小時找到犯案的莊姓男子，黃男對警方積極協助偵辦，且不到24小時就破案，實在是「猴賽雷」。

台南市佳里警分局佳里派出所9日接獲報案，60多歲黃男指稱放置在某超市外機車上外套被偷，線上巡邏警力立即前往查處。佳里派出所所長陳建宏指示巡佐凃瑩隆、警員賴淑貞擴大調閱路口及店家周遭監視器，抽絲剝繭鎖定一名騎乘機車的莊姓男子涉嫌重大。

警方隨即通知莊男到案說明，莊男有竊盜前科，此次竟然異想天開把自己一般外套跟受害者羽絨外套互換，莊男對於犯行坦承不諱，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

佳里警分局長甘炎民表示，勿因善小而不為，也勿因惡小而為之，一件外套的價值可能沒有很高，但這都是他人的財產，不可任意竊取。此外，對於佳里派出所同仁積極協助民眾解決問題，給予最大的肯定。

(中時 )