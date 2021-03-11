麗豐-KY〈4137〉去年不畏疫情，迅速調整業務及行銷策略，營運逐季增長，仍賺進一個股本以上。去年第四季稅後淨利3.23億元，季增10.36％，EPS 4.06元，烘托全年營收40.56億元、稅後淨利9.60億元、EPS12.09元。

麗豐-KY認為，整體消費動能仍可望延續至2021年；集團前二月營收即便在農曆春節長假、工作天數較少下，仍交出91.9％年增佳績。今年經濟環境穩定，整體營運強力回歸、再創佳績。

此外，軒郁國際（6703）去年營收13.28億元，年增41.24％，創歷史新高，稅後淨利1.21億元，年成長32％，EPS6.58元；董事會決議通過每股配發現金股利5.25元及資本公積之現金2元，合計發放7.25元。以收盤價112.5元計算，殖利率達6.44％。

麗豐-KY表示，大陸去年社會消費品零售總額年減少4％，其中按消費類型來看，化妝品類之商品零售卻年增率9.5％，明顯優於整體消費品零售成長表現，可見中國消費者對美容保養需求保持強勁成長的態勢。

隨著疫情逐漸控制，消費者外出上門購物情形增加，加上「她/他經濟」商機推進整體市場規模持續放大，帶動美容保養業者營運表現於後疫情時期快速復甦，支持麗豐集團去年各季營業利益逐季向上；「克麗緹娜」加盟店數也較去年淨增加31家。

此外，麗豐-KY自主研發全新王牌單品－童妍精粹液2020年11月一推出上市不到一個月即熱銷十萬瓶且有高度的回購率，目前克麗緹娜計畫趁勝追擊，預計今年上半年將擴大在台灣及東南亞等地區推廣新品，期望提高商品買氣並注入業務成長新能量。

(工商 )