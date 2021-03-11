全球新冠疫情已隨著各國疫苗陸續施打出現緩和跡象，經濟部國際貿易局看準下一波邊境解封檢測商機，委由外貿協會選定我國檢測試劑成長率前2大市場，包括歐洲及新南向市場辦理「體外診斷醫材線上拓銷團」，連續2天協助我商15家醫療器材廠與15國35家買主進行超過130場視訊洽談。

參與廠商普生指出，其檢測試劑產品已進入印度及印尼市場，這次洽談相當受到東南亞買主青睞，包括孟加拉Tradesworth、印度Agappe Diagnostics及菲律賓Lloyd Laboratories等皆表態積極爭取代理。

瑞基qPCR也獲哈薩克Lab Technology買主高度讚賞。安特羅的快篩產品也初步在洽談中獲馬來西亞買主Biogene表示有意小量訂購樣品進行當地測試。

洽談會總計吸引德國、西班牙、荷蘭、保加利亞、匈牙利、波蘭、泰國、印度、孟加拉、菲律賓、馬來西亞、印尼、越南、哈薩克及柬埔寨等35家國外醫療供應鏈業者參與，重點買主包含波蘭Blirt、孟加拉Tradesworth、馬來西亞SNS MURNI、哈薩克Lab Technology等。

台灣生技研發能量備受國際關注，此波疫情更推升台灣生技產業國際能見度，多數我商皆取得歐洲CE以及美國FDA認證，將更有利拓銷歐洲及新南向市場。

(工商 )