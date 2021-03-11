愛金卡公司宣布，即日起icash Pay開放全信用卡綁定支付(銀聯卡、美國運通、Debit Card除外)。此外，2021年3月延續好評不斷的14大通路每週日10％回饋活動(速邁樂加油站週日最高15％)，也與統一時代百貨台北店、夢時代購物中心(含統一時代百貨高雄店)、康是美、BEING spa、BEING sport、BEING fit合作「開心花 美麗go」優惠活動加碼，同時提供給icash Pay新戶單筆滿200元贈100點OPEN POINT超值回饋，好禮獎不完。

統一集團旗下電子支付業者icash Pay積極拓展使用據點，目前集團內實體店面皆可持icash Pay消費，同時提供線上繳納臺北市路邊停車費服務，在詮營停車場、城市商旅停車場、嘟嘟房停車場可持icash Pay繳納停車費，也開放搭乘台灣大車隊使用icash Pay掃碼支付。

為歡慶icash Pay開放綁定全信用卡支付(銀聯卡、美國運通、Debit Card除外)，即日起推出「icash Pay新戶單筆滿200元贈100點OPEN POINT」活動，2021年4月30日前只要首次註冊icash Pay，於活動期間內任一筆消費單筆滿200元，即可獲得100點OPEN POINT(價值100元，可兌換5杯CITY CAFE中杯美式咖啡，每人限領一次)；2021年3月31日前新戶綁定國泰世華、第一銀行或台北富邦銀行銀行帳戶後完成首次消費，即可再獲得100點OPEN POINT(每用戶每銀行限贈一次，國泰世華限量1萬名、第一銀行名額無上限，台北富邦銀行限量4,000名)，而台北富邦銀行數位帳戶新戶綁定icash Pay，搭配滿額贈點最高可獲得300點OPEN POINT，詳見icash Pay官網。

icash Pay今年1月起推出「超值星期天14大通路消費享10％ OPEN POINT點數回饋」活動，成功帶動業績連續較前月成長33％以上，較去年同期成長7.5倍，效益顯著，3月活動續辦，結合統一時代百貨台北店、夢時代購物中心(含統一時代百貨高雄店)「開心花 美麗go」活動(全館指定櫃位滿1,000元贈100元電子抵用券，活動依百貨公告為準)，2021年3月12日至3月14日、2021年3月19日至3月21日使用icash Pay或icash2.0再享10％OPEN POINT點數回饋，3月總贈點上限同為600萬點OPEN POINT，若提早額滿，將於icash Pay官網另行公布，活動細節詳見icash Pay官網。

(工商 )