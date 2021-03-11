華夏科大與企業今（11日）共同簽訂「110年度校園足球駐校推廣師資暨賽務人才培育」的產學合作計畫。（華夏科大提供）

立勝工業股份有限公司董事長胡廷鴻、華夏科技大學董事長孟繼洛、華夏科技大學校長陳錫圭、新北市體育總會足球委員會副主任委員暨俊利建設總經理張福記、華夏科技大學體衛中心兼新北市體育總會足球委員會總幹事蔡尚明副教授等人，今（11日）共同簽訂「110年度校園足球駐校推廣師資暨賽務人才培育」的產學合作計畫。

為了推動各方進行為期一年的合作計畫，背後由前教育部體育署副署長現任中華足球協會監事彭臺臨苦心奔走，以其體育行政數十年的經驗，希望改變北臺灣多年來在國小高年級至國中階段，校園足球運動人口隨著年齡增長而逐歲遞減、萎縮之現象的用意。

遂於2020年12月蒞臨新北市聯合足球競賽賽場時，力邀立勝工業股份有限公司胡廷鴻董事長，媒合新北市體育總會足球委員會張福記副主委、華夏科技大學體衛中心蔡尚明副教授等，力促本土企業、體育單位、學術機構協作「校園足球駐校推廣師資暨賽務人才培育」的產學合作計畫。

立勝工業股份有限公司乃是國內體育場館建設的指標企業，曾參與2017年臺北世大運足球場及各類場館，引進全臺第一座IAAF一級場館，打造全臺第一座國際認證的自行車場，為臺灣催生眾多世界級水準的運動設施，贊助國內各項運動推廣與賽事活動不遺餘力，前幾年更投入數百萬贊助台灣最高等級企業甲組足球聯賽學生隊伍，包含台灣體育運動大學與銘傳大學足球隊。

華夏科技大學孟繼洛董事長致贈感謝狀前教育部體育署副署長現任中華足球協會監事彭臺臨。（華夏科大提供）

如何讓這些優質運動場館永續經營，就需要有龐大的常態運動人口，資金與技術健全的運動產業，因此胡廷鴻董事長表達願意連年挹注新臺幣一百萬元以上，鼎力支持新北市健全足球產業，實屬前瞻且造福眾多愛好足球運動民眾之舉。

該計畫冀盼以「教學相長」的精神，以「做中學、學中做」的型態，培養足球基層人才，進而達成推廣全民足球運動之初衷。在不影響國小高年級至國中階段，足球育成側重競技的現況下，另行擘劃同年齡段足球運動人口增長，側重推廣的足球育成策略與具體做法。

希望培養基層足球的推廣師資與教學方式，延伸2019年迄今逐年辦理的「北區校園足球巡迴推廣活動」及其後續體驗教學，於國小高年級至國中發展足球社團課程，促進北臺灣青少年能有持續接觸並享受足球運動的樂趣，進而緩解足球運動人口逐年齡減少的長年現象。

(中時 )