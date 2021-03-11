2020年全國學生美術比賽巡迴展台中場，11日起至21日在國立公共資訊圖書館展出。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

國內學生藝術創作發表的重要賽事「全國學生美術比賽」，巡迴展台中場今起在國資圖展出，主辦單位表示，展出作品呈現對生活的體驗與關懷，結合創意與人文藝術精神，令人深有共鳴。國資圖館長劉仲成與台灣藝術教育館館長吳津津都鼓勵年輕學子透過藝術欣賞看見世界的美好，展現善的循環。

邁入第69屆的2020年全國學生美術比賽，參賽作品高達8000 件以上，包含繪畫類、西畫類、平面設計類、水墨畫類、書法類、版畫類及漫畫類等7大類55組，獲選特優作品的101件作品除全國巡迴展，更集結成手冊。巡迴展台中場於今起至21日在國立公共資訊圖書館展出，今天在展場舉辦開展記者會。

國資圖館長劉仲成致詞指出，畫作展現創作者的生命故事，從欣賞這些得獎的美術作品中可發現學生們對生活的體驗、對社會的觀察。國立台灣藝術教育館館長吳津津則表示，希望巡迴展促進各地學子互相欣賞與觀摩，並學子從生活激發創意靈感，進而接觸藝術，精進技能。

主辦單位表示，展出的作品展現青年學子大多取材於生活周遭的體驗與關懷，例如，繪畫類國小中年級美術班組，中市大同國小何宥辰的「九份老街」，運用街頭布袋戲表演、市集呈現老街的魅力；西畫類國中美術班組，中市五權國中陳明熹的「春天無語」，以鳥巢枝葉盤錯繁複，與花與蝴蝶呼應絕佳，表現傑出。

此外，結合創意、藝術技法與人文精神的美感表現的作品也獲評委好評。平面設計類高中普通班組，宜蘭縣慈心華德福中學賴韋勳的「誤入歧途 視而不見」，傳達出強烈的視覺張力；水墨類國小高年級組，宜蘭縣礁溪國小張芸的「搗蛋鬼」，精細描繪與老鼠與貓等的互動。

(中時 )