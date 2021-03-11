就算台灣啤酒11日晚間在板橋體育館以67比60力挫桃園璞園，拿到SBL下半季第2勝，賽後台啤顧問閻家驊仍在休息室內痛罵球員打球不夠積極，台啤總教練周俊三坦承，「或許我們下半季還沒準備到位，不僅心態掉了，就連認真度也不夠。」

也難怪閻家驊會如此動怒，因為台啤打到最後1分鐘還領先12分，卻遭吳家駿、盧峻翔各進1顆三分球，要不是盧峻翔連兩次三分出手沒進，整個戰局還很難講，周俊三說：「看來我們訓練上必須再做調整，要更專注！或許不夠專注的人也包含我。」

台啤以米勒14分、11籃板及4助攻表現較佳，貢獻12分、5籃板及2助攻的黃聰翰說：「我們心態確實不如上半季積極，尤其在防守，大概是過年放假放太久了，接下來我們就要靠彼此拉起來。」提到自己6罰3中的罰球表現，他不禁抗議，「但我昨天全罰進了。」

「感覺整場比賽我們有些不必要的失誤，就是大家有點『飄』，」全場投進3顆三分球、貢獻11分的台啤替補後衛王子綱表示，「跟上半季相比，我們下半季確實不夠沉穩，所以現在最重要的，還是找回上半季的感覺，不能夠這樣繼續下去。」

(中時 )