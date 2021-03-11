天成文旅-繪日之丘親子3人房。（天成文旅-繪日之丘提供）

義大皇家酒店柳町日本料理搶粉紅商機，推「春芽櫻花料理套餐」。（義大皇家酒店提供）

阿里山櫻花季即日起登場，吉野櫻、山櫻花、八重櫻等31種櫻花陸續綻放，粉色櫻花海灑遍整座山頭，加上夢幻藍的紫色紫藤花，旅人可搭乘阿里山小火車漫步森林，觀賞粉嫩幼櫻與紫藤瀑布交織的繽紛場景，腦筋動得快的飯店業者則端出賞櫻住房優惠、櫻花主題餐點吸客。

天成文旅-繪日之丘擁有阿里山腳下最美飯店美譽，即日起至4月7日止，推出「櫻姿綻放 樂遊阿里山」3天2夜住房專案，入住精緻客房8600元起、親子3人房1萬元起、溫馨家庭房1萬1600元起，另依房型規定入住人數贈送「阿里山擁抱山林森呼吸賞櫻一日遊」活動，前往阿里山著名遊園小火車沐浴自然林中，品嘗奮起湖鐵路便當，領略鐵道文化，暢遊嘉義檜意森活村，體驗舊時林業村日式宿舍小町的風貌，來場嘉義「偽京都」之旅。

高雄義大皇家酒店也搶進這波粉紅商機，館內柳町日本料理即日起至4月底止，推出季節限定「春芽櫻花料理套餐」，每套1280元＋10％，從小菜「涼拌春季山菜」、前菜「櫻花豆腐佐毛豆醬」、蒸物「櫻花百合根菠菜茶碗蒸」或主食「櫻花讚岐烏龍熱麵」，搭配粉紅與翠綠2種色系食材，呈現和風懷石料理，風味細膩、擺盤精緻。

先以浪漫粉嫩的前菜小品擄獲饕客芳心，套餐中的刺身，挑選了油潤滑嫩的鮭魚、鮮甜口感佳的紅魽、以及甜美彈牙的牡丹蝦組成；「櫻花百合根菠菜茶碗蒸」與高湯融而為一的蒸蛋吹彈可破，裡頭藏著雞肉、銀杏、菇類等豐富配料，料理長更細心的將菠菜打成細碎後鋪在蒸蛋上，再將百合根手工刻畫成櫻花圖樣點綴在最上層，增添春日印象。

主菜「松露美國牛肉捲搭味噌大比目魚 特製辣味噌」以海陸搭配呈現，清炒過的杏鮑菇淋上些許的松露醬汁提味，再以肋眼牛肉片捲起包覆，杏鮑菇的彈牙與牛肉清甜，加上松露獨特香氣，口感令人回味無窮；另有味噌比目魚，以調製好的味噌醬醃漬12小時後燒烤，佐上特調辣味噌，魚肉細緻軟嫩帶點甜辣。

炸物「酥炸蠔肉磯邊揚」是以海苔包覆新鮮牡蠣酥炸，酥脆海味在嘴裡共舞。主食「櫻花讚岐烏龍熱麵」，麵條吸附和風高湯，再撒上手工旗魚鬆來點綴鹹香。最後自製抹茶慕斯甜點，則散發解膩甘甜的抹茶香。

(中時 )