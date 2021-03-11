國民黨前立委孫大千今天在臉書表示，民進黨執政5年多來，舉凡能源政策、農產品外銷、疫苗採購、節水措施等，什麼問題都沒有超前部署，原來綠色不僅是原諒的顏色，也是打混摸魚的顏色。

孫大千說，蔡政府選前向工商團體拍胸脯保證台灣不缺電，結果到現在要全民選擇是要用藻礁發電，或是用肺發電；從一上任，就強調台灣農產品對中國大陸市場的依存度過高，結果到現在，當中國大陸突然宣布禁止台灣鳳梨進口，才急急忙忙地來開拓國外市場。

孫大千表示，前兩年才興高采烈地向企業界表示已經解決了台灣的五缺問題，結果到現在，缺水缺到還要去鑿井；去年中對台灣人民承諾，針對疫苗採購已經有了口袋名單，結果到現在，疫苗到貨數量寥寥可數。

孫大千指出，蔡政府幾年前砸了幾千億的前瞻計劃預算去推動治水工程，結果到現在，不管是水庫淤積的問題，或者是自來水管老舊的問題，都沒有解決；去年就可以預期到，台灣今年春天必將面臨旱災，結果到現在，既沒有提前推動節約用水的相關方案，也沒有及早安排備用水源。

孫大千感嘆，民進黨五年多的執政時間，將近2000個日子，什麼問題都沒有做超前部署，原來，綠色不僅僅是原諒的顏色，綠色也是打混摸魚的顏色。

(中時 )