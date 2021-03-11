被封為「時尚F4」之一的陳紹誠，不僅背景相當驚人，也是企業家、教育家與作家，真人版貴公子的陳紹誠，與丁春誠、高以翔、藍鈞天皆是「時尚F4」，不過一名男子卻在網路上酸陳紹誠「沒本事」、「和納豆哥差不多高的沒名藝人」等語，遭陳紹誠提告公然侮辱。

根據判決書，108年間，一名劉姓男子在臉書上發文，內容包括「我的格局和這位曾經是我很知心的朋友，who is過氣又老又肥，自己沒有本事，每天在FB搬自己過世爺爺多了不起」、「我那曾經的好朋友叫陳紹誠victor Chen，他爺爺有名，他自己根本不算是個咖，整天在臉書吹噓」、「然後他所謂的那些妹，都沒見過他本人，見到應該會想自殘吧」、「過氣」、「又老又肥」。

劉男開庭時辯稱，內文所指「陳紹誠victor Chen」並非提告者，而是另一名在屏東大志行、暱稱陳紹誠的壹電視總編輯victor Chen，但法官認為，劉男發文所指的陳紹誠，與「時尚F4」陳紹誠特徵符合，文字均含有輕蔑、貶損之意，依公然侮辱罪，處罰劉男4000元。

據悉，現年42歲的陳紹誠，祖父為國民黨大老陳立夫，外祖父為近代國學大師林尹，除了是立夫醫藥研究文教基金會董事兼副執行長，也是企業家、教育家、作家，還是個模特兒，也攻讀中醫博士，涉略範圍相當廣泛。

(中時新聞網)