韓國《中央日報》11日發表社論指出，美國拜登政府正加快推進制約中國的戰略，計劃3月12日與日本、印度及澳洲舉行「四方安全對話」（Quad）首次首腦視訊會議便是一個起點。繼上月已召開的Quad外長會談後，此次再次把規格提升到峰會的水平，由此可見拜登政府對於構築「反中聯盟」動了真格。然而，面對快速變化的朝鮮半島對外環境，韓國卻無處容身。Quad曾考慮把韓國、紐西蘭和越南納入其中，成立「Quad+」機制，但韓國政府對加入該機制的態度非常消極。表面上是標榜「美中平衡外交」，實際上只是不斷對中國察言觀色。而這種情況要持續到什麼時候還是未知數。

「遏制中國」在拜登政府的外交政策課題中占據著絕對重要的地位。拜登政府正透過強化與盟友和夥伴的合作，搭建制約中國的網絡。在Quad峰會之後，美國將立刻派出國務卿和防長訪問日韓，也是出自這一目的。這說明美國在Quad之外，把強化美日韓三方同盟也視為遏制中國崛起的核心戰略。拜登政府之所以迅速和韓日兩國完成防衛費分攤金額談判，也是為了強化同盟合作。

《中央日報》說，在這種情況下，韓國如果持續徘徊不定，很容易在激烈變革的國際環境中落單，成為孤家寡人。白宮在3月3日發布的《國家安全戰略中期指導方針》中，把中國定義為「持續對國際體系發起挑戰的國家」。美國國務卿布林肯也將中國定義為「唯一有能力對穩定且開放的國際秩序構成嚴重挑戰的國家」。選擇參與日本、澳大利亞、印度和歐洲主流國家共同構建的反華聯盟，意味著韓國也從根本上認同以上定義。反華聯盟不僅是美中的力量之爭，還帶有價值競爭的意義，這一點不容忽視。另外值得注意的是，美國還有意把「Quad」或「Quad+」發展成東北亞版的北約組織（NATO）。

不少專家預測，在計劃下周舉行的韓美「2+2（外交與國防部長）會議」上，美國可能會正式要求韓國加入反華陣線。由於對華貿易在韓國經濟中占比極高，因此韓國很難痛快決定加入反華聯盟。但韓國卻可以在盟友互信的基礎上，就韓國的特殊情況請求諒解。而且，無論是美日韓合作，還是加入Quad等印太戰略或是其他合作機制，韓國的加入方式和參與程度都可以有多種選擇。因此，韓國現在要做的不是消極面對外部壓力，而是立足於國家地位和原則，從實際利益出發，作出自己的戰略選擇。

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀將於3月17日訪韓，計劃與韓國外交部長鄭義溶和國防部長徐旭一同舉行美韓外交國防「2+2」會議。 布林肯和奧斯汀訪韓之前，將首先於15日~17日對日本進行訪問。印度媒體《The Print》6日報導稱，奧斯汀在首次出訪中也會訪問印度。

《中央日報》11日另在報導中引據分析認為，就韓國而言，美國外長和防長的本次訪韓會成為「雙刃劍」。也就是說，本次訪韓既是加強韓美同盟的契機，同時也是一種間接或直接的壓力。韓國可能會被要求加入Quad或改善與日本的關係。再加上，印度和日本都是Quad的主要成員國。簡單來說，兩位美國部長的出訪印度和太平洋地區本身，就會給韓國造成很大的壓力。

(中時 )