中國人民銀行公布，2月社會融資規模增量為1.71兆人民幣，新增規模創歷年2月新高，推動存量社融增速從10.0％回升到10.3％，結束了之前連續3個月放緩的趨勢。人民幣貸款增加1.36兆人民幣，同比多增4,529億人民幣，信貸的總量和結構都很亮眼。投信法人指出，大陸兩會的貨幣政策符合預期，變數逐漸消散，市場對於企業獲利仍保持樂觀，在近期股市估值修正後，陸股投資價值逐步浮現。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，2月社融再度超預期，信貸結構也在優化，反映了實體的融資需求依然較強，經濟仍維持韌性。1月和2月新增信貸都維持高檔，也表明壓縮信貸額度的壓力並不大，貨幣政策對市場的衝擊可能沒有想像中的那麼強，緊信用來得沒有那麼快。因此，貨幣政策維持「不急轉彎」的基調機率最高。

黃家慶表示，近期大陸股市受到通膨及貨幣政策轉向疑慮影響，表現較為震盪，在大陸公布2月通膨數據低於預期，兩會的貨幣政策符合預期，變數逐漸消散，市場對於企業獲利仍保持樂觀，在近期股市估值修正後，投資價值逐步浮現，大陸政策維持雙循環架構，內需消費將會是重點，因此，內需相關標的將享有政策紅利，建議可持續布局。

(工商 )