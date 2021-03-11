美債殖利率攀升，科技股承壓，台股波動度同步升高，平衡型基金相對抗震。投信法人認為，台股基本面無虞，後市仍可期，若擔心市場變數，建議可布局持股彈性、具債券部位配置的台股平衡基金降低風險、掌握復甦漲升行情。

復華投信表示，台股平衡基金操作可依景氣循環位置，持股水位可從10％～90％，投資人可依照個人風險承受度，選擇操作較積極或穩健之平衡基金，或可納入做為複合投資法的母基金，兼顧投資效益及下檔風險控制。

理柏資訊統計，受美債殖利率及外資賣超影響，台股近月走勢轉趨震盪，各類台股基金績效翻黑，不過，台股平衡型基金平均報酬仍維持紅盤，表現相對亮眼，其中，今年來及中長期表現較突出的復華、野村等系列基金，其持股水位目前多介於近7成。

復華傳家二號基金經理人朱翡勵指出，終端需求強勁，各產業漲價循環展開，2021年首季多數台灣電子科技企業展望仍樂觀，正向發展趨勢延伸至傳統產業及原物料等產業，讓2021年台股投資題材更加百花齊放，除了可持續留意半導體、IC設計、零組件等電子股之外，內需消費及原物料族群，隨產業好轉層面擴大也將同步受惠。

至於影響台股後市變數，建議可觀察美債殖利率與市場通膨預期走勢、美國科技股止跌與否及外資對台股的買賣超變化等。

(工商 )