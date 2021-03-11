新冠疫情爆發以來，為了維持與外界的構通，遠端作業的趨勢急遽增加，PC的需求也隨之上升。根據IDC的報告指出，2020年全球PC出貨量較2019年成長12.9%，而依據該成長幅度預估，今年的PC市場出貨量有望增長18.2%，也認為在需求不斷上升的情況，供應商增產的意願也將隨著增加，供應問題在年中或可緩解。

根據IDC發布的最新預測報告指出，在去年，PC出貨量相較2019年成長了12.9%，今年PC市場的預估出貨量將達3.574億台，成長18.2%；IDC預計，2020至2025年的複合年成長率為2.5%。

IDC進一步指出，隨著新冠疫情爆發，2020年以來全球個人電腦的需求創紀錄，即使部分地區或因疫情稍有緩解而重新開放，但市場需求仍然強勁。除此之外，隨著人們在疫情期間對個人電腦的需求增加，IDC估計，2021年的PC訂單積壓力很大，隨著需求情況可能將延續至2022年，但積壓數量將不如2021年。

而疫情爆發以來，不少行業都受到零組件供應短缺的衝擊，對此，IDC認為，隨著需求的上升，供應商增產的意願也將隨著增加，同時預測，如果供應不受阻的話，PC供應和生產將逐漸達到平衡，供應問題可能在年中之後可以緩解。

(中時新聞網)