查獲制式手槍1支、改造手槍4支、毒品、金屬伸縮甩棍、鋁棒、球棍、玩具槍等贓證物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

為打擊黑幫勢力，台中市警察局配合警政署全國同步掃黑行動，自3月3日起至3月10日止為期8日，動員逾千名警力執行「掃黑專案行動」，共檢肅治平目標5人、共犯38人到案，並查獲制式手槍1支、改造手槍4支、毒品、金屬伸縮甩棍、鋁棒、球棍、玩具槍等贓證物。

警方指出，大雅分局破獲以李姓犯嫌為首的詐欺集團，去年在日本招募年輕詐騙車手，若成員不聽從或反悔就以暴力相向，揚言讓被害人客死異鄉、逼迫就範。另李嫌因覬覦某被害人經營地下匯兌豐厚暴利，竟以鐵鍊綑綁、毆打等方式脅迫被害人交出經營權，經台日警方聯手查緝，破獲詐欺集團。

台中市警第六分局於3月9日查獲以劉姓嫌犯為首及共犯6人之暴力集團，該集團以敲詐、恐嚇等名目成立犯罪組織。為了牟取利益，於109年期間藉汽車租賃、糾紛事端要求被害人償還款項，如不服從就會遭到恐嚇、甚至為了催討債務等目的，前往被害人公司砸店，警方循線查獲幕後主使者劉嫌及相關組織成員。

台中市警第一分局檢肅嫌犯王姓男子暴力討債集團，王嫌於去年與被害人因財務問題，竟夥同共犯藉勢藉端恐嚇被害人催逼債務，為達目的，王嫌等人不惜以任何暴力甚至性命要脅其他被害人就範。警方在全國同步掃黑行動中，瓦解該犯罪集團，讓被害人免予恐懼。

(中時 )