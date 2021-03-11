近年來保育意識抬頭，連帶城市中也開始出現體型愈來愈大的鳥類。一名網友在新竹當地的臉書社團分享，竹市護城河竟出現「企鵝」，引發網友討論；另一名網友附和，他兒子真的「指鷺為鵝」，還很興奮地大叫有企鵝。事實上，這是很常見的留鳥，夜鷺。

網友在臉書社團「新竹大小事」表示，他沿著護城河散步時，發現一頭夜鷺正在水裡覓食，由於外型乍看之下很像企鵝，一時興起拍照分享。另一名網友說，他兒子也是誤認，一度衝過來大喊「爸！有企鵝」。

夜鷺是台灣相當常見的留鳥之一，閩南語又稱「暗光鳥仔」。雄性夜鷺和雌夜鷺同形同色，成鳥體長約40至65公分，頭、枕部略帶金屬光澤的深藍灰色，喙黑色、足黃色，翅膀上有呈星點分布的白色斑點。

牠們主要捕食蛙類、小魚、蝦等水生動物，偶爾也吃一些植物性食物。夜鷺相當聰明，會使用魚餌捕魚，但也由於愛吃魚，養殖業者將牠視為害鳥；又因外型特殊，曾被認成企鵝。

3年前曾有民眾在桃園南崁溪發現夜鷺後，向派出所報案「發現企鵝」，後來證實烏龍一場。這起新聞在當時被網友喻為「指鷺為鵝」，還把夜鷺改名「南崁企鵝」。

(中時新聞網)