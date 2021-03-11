《雨馬》改編自作家小野的同名繪本。(王英豪攝)

台灣逢嚴峻乾旱，而在紙風車劇團客家親子劇《雨馬》中，也描述一個因水情吃緊而面臨病毒侵襲的國度，今(11)晚於國家兩廳院藝文廣場進行演出前總彩排，緊扣時事議題的故事，加上美麗又氣勢十足的巨大雨馬藝術裝置，吸引百名觀眾一睹為快，看著演員又唱又跳，在一首首客家歌謠下度過愉快夜晚。

《雨馬》改編自作家小野的同名繪本。此回他擔任編劇，為舊故事融入新劇情。小野表示，故事中有兩族共存，一個是遺忘過往歷史、嚮往美麗的花族，一個是經過災難後逃到花族所在國度的猴族，彼此背負不同傷痛，被傳說為怪獸的雨馬，為兩族帶來和解的祝福。因應疫情，他也為故事加入「猴痘」疾病情節，呼應時事。

小野表示，故事中有兩族共存，一個是遺忘過往歷史、嚮往美麗的花族，一個是經過災難後逃到花族所在國度的猴族。(王英豪攝)

台灣逢嚴峻乾旱，而在紙風車劇團客家親子劇《雨馬》中，也描述一個因水情吃緊而面臨病毒侵襲的國度。(王英豪攝)

雨馬在故事中是兩族相互理解的關鍵，在演出現場則是最為吸睛的焦點。當它伴隨白煙，噴著蒸氣登場時，觀眾無不拿起手機搶拍，為演出留下紀念。小野說，看到道具製作完成時，非常興奮，童話裡的雨馬本是在天空飛翔，但演出設定於戶外，團隊討論後，決定要將道具做的「越大越好」，達到最佳效果。才有這隻高達10公尺高的雨馬。

小野說，童話裡的雨馬本是在天空飛翔，但演出設定於戶外，團隊討論後，決定要將道具做的「越大越好」，才有這隻高達10公尺高的雨馬。(王英豪攝)

小野的父母皆是客家人，有客委會支持製作的《雨馬》也添入不少客家文化元素，如繪有繁花圖樣的馬兒道具、客家歌謠、客語台詞等，讓不擅說客語的小野，從中重新學習客家文化。他表示，客家人重視家庭關係，劇情裡猴王與猴族王子的世代衝突、花族兄妹間的相依為命，也是體現客家文化一環。

紙風車劇團團長任建誠表示，紙風車累積多年到偏鄉巡演的經驗，《雨馬》演出特別呈現三面舞台，像把觀眾包起來，希望給觀眾不一樣的看戲感受。因去年接連遭逢疫情與火災，讓製作格外困難，但卻有更多時間可將相關設計做的更有創意，突破自己。本周末於國家兩廳院藝文廣場演出外，也有直播可以欣賞，3月25日至3月28日於國父紀念館中山公園噴水池前廣場有靜態展示，還有行動劇。

小野表示，紙風車去年遭遇很大的火災，先前測試道具時，大家在雨天下緩緩推著雨馬，「就覺得這雨馬很像紙風車也好，台灣社會也好，甚至是我們的歷史這樣，走得很慢，但一直在往前走。希望這雨馬能給紙風車信心重新出發，也給全台灣人祝福，給世界帶來祝福。」

(中時 )