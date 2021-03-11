民進黨立委王定宇今（11）日打卡早安文，地點顯示在台南市。（圖／摘自王定宇臉書）

民進黨立委王定宇被爆頻繁進出民進黨發言人顏若芳位於大同區的小豪宅，並被抓包透過臉書打卡故佈疑陣。對此，今（11）日上午王定宇又恢復早安打卡，反擊表示，「我的早安文根本不是打卡表示自己位置」，更嗆網友，「不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之」。

《鏡週刊》直擊王定宇頻繁出入顏若芳在台北市大同區住處，發現王定宇3月5日上午在台北車站附近打卡，但在打卡時間不久後，卻從大同區住處出門。

爆出疑雲後，王定宇暫停更新一天的臉書，今又打卡顯示在台南。他表示，這麼多年來的「早安文」，重點是一早跟支持者問早安並傳達二件事：一是所在都市，二是天氣概況，從來沒有「打卡」表示人在哪裡。

王定宇強調，每一則「早安文」都是如此，助理、家人、支持者都知道，而那些編故事，說某一則刻意製造假地點的，要不要每一則都對照一下。

至於早安相片，王定宇說，是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox內，當天跟氣象軟體合併。他嗆網友，「不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之」。

除有部分支持者留言仍為王定宇加油打氣之外，有些網友不滿表示，「少來了啦」「高道德要求別人」「我相信你為了防止中共滲透，避免讓中共知道你的位置」、「怎麼連接受批評的雅量都沒有？」「以前相信你打卡的是白癡嗎？」「好一個好自為之，公眾人物，本來就應該要接受大眾檢視」、「好大的官威呀」！

(中時新聞網)