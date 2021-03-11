教育部體育署為了促進運動人才多元就業，及推廣職工運動，從2018年起推動「企業聘用運動指導員」，搭配補充方案，提升職工運動風氣與職場活力，今年也增額獎勵補助，希望號召更多企業加入。

「企業聘用運動指導員」專案推動至今2年多，體育署共輔道企業聘用373名運動指導員，補助企業辦理1200多項員工運動活動，近30萬人參與，今年的企業補助方案已經開始受理申請，每聘用1名運動指導員，可申請辦理員工運動活動經費最高台幣30萬，每家企業最高補助90萬。

體育署今年亦針對聘用具備「國民體適能指導員證照」者，以及持續響應聘用運動人才的企業，提供加碼補助最高10萬元，體育署署長張少熙指出，要達到推展「全民運動」的願景，職場是重要的場域，運動指導員的角色相當吃重，要幫助員工建立運動基礎與正確觀念，協助員工培養自發且規律運動的習慣。

「企業聘用運動指導員」專案除了在i運動資訊平台提供線上求職求才媒合服務，也會舉辦實體媒合會，3月26日、4月7日、4月16日還有3場企業聘用運動指導員補助方案說明會，歡迎企業踴躍參加。

(中時 )