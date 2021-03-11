罷免台灣基進立委陳柏惟正朝第二階段連署邁進，「瑤滾總部」宣布，民進黨立委吳思瑤的罷免連署書，已正式突破5千份，遠超過一階段連署門檻，隨時能送件，但為了避免民進黨混淆公投與刪Q焦點，總部決定「先刪Q再瑤滾，先公投再罷瑤」，罷瑤連署書決定再8月28日公投後再送出。

瑤滾總部表示，最近，吳思瑤面對瑤滾行動，不但抹黑成「報復性罷免」，民進黨的萊豬立委們更是一鼻子出氣，全黨發起「愛瑤令」，並開始抹黑公投。

為了避免民進黨混淆公投與删Q焦點，瑤滾總部決定採三行動反制，第一，「先删Q，再瑤滾」，民進黨掌握國家機器，在野發聲管道與力量均有限，為免民進黨轉移删Q焦點，在陳柏惟罷免投票前，先保留吳思瑤第一階段罷免連署書暫不送出。

第二，「先公投，再罷瑤」，不管是反萊豬公投或割萊委罷免，最重要的是把萊豬趕從台灣出去，因此，「公投為主，罷免為輔」，對事而非對人，一直是瑤滾總部的主要原則。為免反萊豬公投被民進黨操作失焦，因此，罷免吳思瑤連署書，決定在今年828公投後再送出。

第三，「持續進行第一階段連署」，雖然罷瑤第一階段連署書將於今年8月28日後再伺機送出，但第一階段的罷瑤連署仍不會停止，將拉長半年的連署期，蒐集更多的連署書，強化民意正當性，打一場反萊豬、割萊委的長期抗戰。

瑤滾總部強調，仍會在街頭、市場繼續收集連署書，也歡迎各位士林北投的選民前往支持。同時也敬告吳思瑤，這5000份連署書已超過第一階段罷免門檻，雖然瑤滾總部決定「先公投、再罷瑤」、「先刪Q、再瑤滾」，但我們也不排除隨時啟動罷免程序，請停止抹黑罷免，也別再護航萊豬，否則民意的反噬，會比吳思瑤想像中來得快。

(中時 )