台北市一間明星高職竟傳出性霸凌案件，疑似有男學生拉低褲子露出一截內褲，還以下半身向前挺的不雅姿勢，強迫另一名男學生幫忙口交，受害男學生雖深感不悅，但躲避不及只能將臉轉開，對此，北市教育局指出，已馬上知會學校，並要求校方啟動性平調查。

據了解，有民眾踢爆在某影音社交平台上，流傳著不雅猥褻影片，並且片中兩名學生身穿北市某高職的外套，讓看到影片的民眾大感不適，並指出，若影片中動作純屬玩鬧，旁觀者一看也覺得太過份了，家長如果知道學生在校如此被對待，心裡會作何感想，希望校園霸凌事件不要再發生，但目前校方對此事件仍未作出回應。

北市教育局指出，該案已涉及性平事件，局內已立刻通知校方，並要求啟動性平調查，學校須依法組成性平委員會先確認案情，再考慮是否納入外部學者組成調查小組，調查小組需逐一訪談當事人與目睹學生，還原整件霸凌案件的經過。

她表示，之後將由調查小組判定是否構成性霸凌或性騷擾，若構成性霸凌，將會把行為人送至獎懲會，兩造雙方都會送至輔導室，進行心理輔導維護學生心理健康，並也會針對事件周邊學生進行相關輔導，維護學生認知。

(中時 )