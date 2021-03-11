商船三井（MOL）與日本海事協會（ClassNK）子公司船舶數據中心（ShipDC）雙方達成協議，MOL旗下約180艘加入「FOCUS專案」的船舶，今後將透過ShipDC開發的船舶互聯網開放平台（IoS-OP）分享航行數據。日本海事協會表示，這項計畫也將邀請台灣航商加入。

日本海事協會表示，MOL先前就已將數艘船舶的航行數據分享至IoS-OP，而新的協議將共享範圍廣大到約180艘船舶，將大幅增加IoS-OP的傳送數據量，並可望能活用數據，透過船舶安全與經濟效率的尋求、環保倡議等方式來提高企業價值，促進航運業界的創新以強化國際競爭力。

MOL與ShipDC的目標是促使海事產業能以IoS-OP為核心，加速數據的收集、流通與活用，並期望能藉此更加提升船舶安全、環境貢獻與經濟理性。

MOL專務執行董事川越美一（Yoshikazu Kawagoe）對此表示：「謹此代表MOL並以IoS-OP聯盟的主席身份發言，本人很高興地在此宣布此協議，期望能促進航運業的數據使用以及數位轉型。隨著MOL旗下180艘船的加入，預計IoS-OP上可供使用的數據將達到500艘船，提供獨有且實用的機會能運用這些船舶數據。本人深信數據量的增加將為IoS-OP帶來更優質的數據驅動解決方案。」

FOCUS Project是船隊最佳化控制統一系統專案，MOL推出的該專案，是透過在高頻率（每分鐘）的情形下分析從船舶、引擎、貨物、海上天氣等10,000多個感應器所收集到的數據，MOL一直在開發各種應用程式，這些應用程式可提供支援以強化船舶安全性並保護海洋環境。

IoS-OP船舶互聯網開放平台，是ShipDC開發的通用平台，能在不及數據提供者（船公司）利益的情況下，共享船舶航行數據給船廠、製造商以及相關服務供應商。截至2020年底為止，已經有57間公司加入「IoS-OP聯盟」成為會員。日本海事協會的全資子公司ShipDC在聯盟的監督下經營IoS-OP。

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