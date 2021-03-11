2021除舊佈新，牛轉乾坤，新年新氣象。華南銀行推出大家最期待的「小確幸」，與知名連鎖麵包店「聖瑪莉」在上半年搶先開跑「掃碼台灣Pay，10％利多好回饋」活動，讓民眾購買麵包、蛋糕都能享有折扣，各式創意美味，滿滿真材實料，照顧您的五臟廟，造福民眾日常生活，讓大家買的開心、吃的安心。

聖瑪莉全台有近四十家門市，推陳出新的蛋糕、麵包不僅嚴選使用台灣在地食材、天然可口，各個都是美妙好滋味。

自3月15日至6月30日只要在參與活動門市以「華銀支付(台灣Pay)」付款，單筆交易結帳金額滿新台幣150元以上即享10％回饋，華南銀行另外加碼回饋消費金額等值2％「nPoint」紅利點數，最高可達12％回饋，利上加利，絕對是日常生活、過節送禮的省錢好幫手。

除了顧您的五臟廟，繳稅也有福利，只要在4月使用「華銀支付(台灣Pay)」綁定金融卡/帳戶並成功繳付牌照稅者即享有「nPoint」500點(等值新台幣50元)，活動名額限量10,000名。台灣Pay消費店家多元，舉凡四大超商、屈臣氏、全聯、美廉社、全國電子、燦坤、夢時代百貨、京站百貨等，網羅日常消費場景，全台各地都能使用。愈早下載「華銀支付(台灣Pay)」開通「nPoint」集點服務就愈早享受折扣。

微利時代想隨時彈性運用活存帳戶又想享高利的小資族，千萬別錯過華南銀行SnY數位帳戶，除最高可享2.5％活存利率外，還可享基金理財手續費2折、5次以上網銀跨行轉帳免手續費、外幣優利定存及匯率專屬優惠。活動辦法可詳見華銀官網。

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