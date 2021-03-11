台南市各級農會第19屆理、監事會，11日有8區農會順利選出理事長、常務監事和聘任總幹事等農會三巨頭；其中較特別的是，佳里農會在野派挑戰成功，今日理事長、常務監事獲全數票支持上任，原任總幹事黃政村也如預期辦理退休，由祕書劉宗鑫代理。

今日8區農會選任出名單如下，柳營區農會理事長蔡金良、總幹事陳右欣（連任）、常務監事蔡坤成；新營區農會理事長魏國修、總幹事林玲昭（連任）、常務監事邱文清；佳里區農會理事長陳振華、總幹事未聘（劉宗鑫代理）、常務監事陳世輝。

新市區農會理事長鄭登欽、總幹事李美嬅（連任）、常務監事劉獅；山上區農會理事長林志勇、總幹事許弘霖（連任）、常務監事沈玉章；仁德區農會理事長陳木發、總幹事曾佳哲（連任）、常務監事蔡壬癸。

官田區農會理事長林正容、總幹事林定億（新任）、常務監事陳竹霖；楠西區農會理事長張勝榮、總幹事郭富文（連任）、常務監事蔡宗茂。

除了佳里農會因改朝換代，原總幹事黃政村退休，新總幹事2待聘；官田農會原總幹事林正容當了6屆24年總幹事，今年退休，改選上理事長；官田農會總幹事則由原保險部主任林定億獲聘，林定億為官田在地人，於官田農會服務年資22年，熟嫻農會業務，首要任務要解決將來臨的芒果產銷問題。

(中時 )