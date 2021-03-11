40歲港星張柏芝近日因為登上大陸節目《乘風破浪的姐姐2》讓她人氣再攀高峰，一舉一動格外受到矚目。只是她2018年底突然宣布生下第3胎兒子Marcus，至今生父成謎，日前又被網友直擊她挺著圓滾滾的大肚現身菜市場畫面，引發懷孕傳聞。

張柏芝近日被網友直擊現身上海某菜市場買菜，過程中還不小心掉了幾張鈔票在地上，經過路人2度提醒才反應過來，呆萌模樣被讚超可愛。但就有網友注意到張柏芝的肚子大到連外套都遮不住，忍不住PO出截圖質疑：「張柏芝真的不是懷四胎了嗎？最新的菜市場買菜照肚子很明顯啊，這也不是角度問題吧。」

張柏芝近日上菜市場，驚人巨肚成亮點。(取自微博)

張柏芝挺著巨肚的截圖，更在陸網引發熱烈討論，「太像懷孕」、「她第三個孩子爸爸是誰我還沒搞明白」、「我的天哪這種程度得五個月了」、「這肯定是了吧，太明顯了」，但也有人認為張柏芝生過3胎難免會有肚子，感嘆「她直播都說過沒有懷孕，為啥女明星肚子胖一點就被說懷孕啊」。

20140511中天新聞 三年懷孕五次？ 張栢芝曝曾流產四次

張柏芝2011年與謝霆鋒結束5年婚姻，獨力撫養2個兒子Lucas與Quintus。離奇的是，一直維持單身的她，卻在2018年12月突然透過工作室宣布產下第3胎兒子Marcus，至今仍不願鬆口孩子爸爸身分。曾有人從張柏芝所公開的照片找出蛛絲馬跡，發現Marcus頭髮呈淡金色，還有網友忍不住直接留言詢問這問題，獲張柏芝親自回覆：「圈外的不可以嗎？」被推測Marcus的生父可能是外國人。

(中時新聞網)