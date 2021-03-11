美國、日本、印度及澳洲12日將舉行「四方安全對話」（Quad）首次首腦視訊會議。日本共同社11日報導說，為了對推進疫苗外交並擴大影響力的中國加強包圍網，美日印澳將透過這次Quad峰會力圖擴大印度的疫苗產能，並推進供應。這對接種工作落後的日本也有利，能透過疫苗支援發揮力量。中國的反對和疫苗供應戰激化在所難免。

「這是亞洲版北大西洋公約組織（NATO）。」中國此前將日美澳印合作比作美歐軍事同盟，強烈反對。中方對四國透過疫苗加強影響力也很敏感。中國國務委員會兼外交部長王毅在7日的記者會上強調：「抵制任何把疫苗合作政治化的企圖。」

中國計劃將本國開發的疫苗無償提供給69個發展中國家，並向43個國家出口。2月，中方宣布將透過向發展中國家供應疫苗的框架「COVAX」提供1000萬劑，打算今後仍積極提供。王毅還表示：「我們也願意與國際奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員們提供疫苗。」

共同社指出，在此情況下，印度開始要求日美澳提供資金援助。該國擁有許多製造基地，以「世界藥店」自居。很明顯，印度欲向60個以上國家和組織供應總計5800萬劑以上，透過疫苗外交對抗邊境上面臨問題的中國。

擴大產能對占據優勢而言不可或缺。路透社稱，印度政府官員表示，Quad的合作「是將中國排除在地區疫苗銷售之外的關鍵」。資金援助或將提振印度的生產勢頭。

在全球各地中疫情最嚴重的美國，拜登政府為控制住本國疫情竭盡全力，沒有餘力直接參戰疫苗外交。但如果透過這次Quad峰會擴大印度的疫苗產能，讓東協（ASEAN）等目前最需要的疫苗得到供應，除了對華施壓之外還能彰顯存在感。

此外對於澳大利亞而言，隨著中國透過巨額基建提升影響力，對「後院」太平洋各國的策略被打亂，而上述做法也是能消除這一頭痛根源的如願方案。

日本政府也有意透過Quad的合作提升自身的存在感，但實際情況是僅限於側面支援。政府高官嘆息稱：「因為日本沒有疫苗，所以無可奈何。希望能早日實現國產。」

有關COVAX，日本在七國集團（G7）首腦視訊電話會議上宣布將出資共2億美元。政府消息人士稱：「該金額不能說與日本的地位和責任相符，還有餘地。」

(中時 )