B站通過港交所聆訊 盤前漲8％ 21:502021/03/11 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸知名彈幕影視平台嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）傳在11日下午通過港交所聆訊，有望下周在港開始招股，11日晚間9時30分，B站美股盤前漲8％。 騰訊一線11日報導，B站在11日下午通過港交所聆訊，將赴港二地上市，很可能在下周進行招股。此前市場消息估計，B站預計在港集資30億美元。 舜宇光學擁利多 股價飆漲 陸港觀盤－美債利率上行 經濟增長向好 (工商 ) #嗶哩嗶哩 #Bilibili #B站 #港交所 #招股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉縱火前空姐 曾為5張保單受益人大鬧公婆家 12:162021/03/11 社會 陸推「愛國者治港」 陸委會：應是愛黨者治港 17:512021/03/11 兩岸 大勢男星柳演錫燙捲髮變造型 疫情前拍片爽玩阿根廷 16:572021/03/11 娛樂 前宇辰光電董事長王貴璟財報不實 更二審判囚3年 14:552021/03/11 社會 《晨間解盤》區間震盪 小量操作為宜(日盛投顧提供) 09:242021/03/11 財經 《港股》港股早盤紅通通 恆指重回兩萬九 10:522021/03/11 財經 電金發動攻勢 台股早盤站上萬六關卡 09:412021/03/11 財經 今年來營收15強 電子包前五 04:102021/03/11 產業特刊 豁免權被撤 前加泰官員恐遭引渡 04:102021/03/11 國際大事 網易雲音樂規劃赴港上市 傳2022年IPO 10:202021/03/11 財經 自行車族群好嗨 美利達盤中股價創新高 11:002021/03/11 財經 財經熱門新聞 全球晶片缺貨狂燒 這家車廠驚人1招逃死劫 - 財經 針對大陸？澳洲稱經濟有風險再出招 外國研究機構挫咧等 - 財經 台幣30元回不去 林伯豐：情況危急 - 財經焦點 - 中國時報 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 中芯14奈米驚爆追上台積電？消息滿天飛 這數據洩真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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