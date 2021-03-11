大陸知名彈幕影視平台嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）傳在11日下午通過港交所聆訊，有望下周在港開始招股，11日晚間9時30分，B站美股盤前漲8％。

騰訊一線11日報導，B站在11日下午通過港交所聆訊，將赴港二地上市，很可能在下周進行招股。此前市場消息估計，B站預計在港集資30億美元。

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