現代科技發達，許多人會使用網路購物，方便又快速，不少女星也相當熱衷網路購物，可大陸女星戚薇最近卻發生「買越多反而越貴」的狀況，讓她忍不住發文提醒大家網購要看清楚價格。

戚薇11日在微博發文：「大家網購的時候，有沒有碰到過，買的越多越貴的情況？比如一個商品定價25元一個，兩個50元，四個反而110元？！」對於這個狀況，她推測是有些僥倖的商家，認為很多人購物時買的件數多，就不會仔細算單個物品的價格，「他們利用了消費者淺意識裡認為買越多越便宜的心理，而我，就被利用了。」最後，她也不忘再次提醒粉絲，購物的時候要看清楚價格再下單！

戚薇發文。（圖／翻攝自微博）

戚薇一Po文，吸引不少網友分享經驗，「完了，我好像買東西疊加的時候從來沒有算過單價，這個真的提醒到我了」、「遇到過景區里3塊錢一瓶水，10塊錢3瓶的」、「我也是最近才發現的，在湊單的時候發現的，真是鬥不過商家」、「就像超市買飲料，一打比單買瓶的會貴」。

另外，也有人提醒「是不是買多了超重，郵資貴了」，還有許多粉絲開玩笑稱「我可是精打細算畢竟貧窮」、「有！幸好我聰明，不僅分開買、還用了兩次優惠券」、「我這麽摳的必定是算好才付款的」、「只要我窮，他就騙不到我」，意外歪樓一片，相當搞笑。

(中時新聞網)