高雄近來傳出多起街頭槍擊案，外界憂心港都將成「慶記」民之都，民進黨立委管碧玲今指暴力犯罪發生數去年是新北市最高，質疑國民黨打高雄要給新北市長侯友宜難看。對此，國民黨發言人洪于茜回擊，與其找其他縣市當墊背，不如好好監督中央與地方執政團隊，給高雄市民一個安全的生活環境，並揶揄管碧玲「數學不好沒關係，但不要再添亂了」。

洪于茜批評，管碧玲為護航蔡政府治安搞雙標，竟以去年暴力犯罪「數」而非犯罪「率」，試圖將治安焦點轉移到新北市，且管碧玲從頭到尾搞錯重點，將在野黨關心社會治安的聲音，視作對高雄的打擊。

洪于茜說，令人不解的是，民進黨在中央與高雄都是執政黨，民進黨立委與其花時間找其他縣市當墊背，不如好好監督中央與地方執政團隊，給高雄市民一個安全的生活環境，也避免其他縣市在中央政府的放縱、不管不顧之下，成為下一個被棄置的高雄市。

洪于茜指出，管碧玲看數字方式其實大有問題，完全忽視了本就相差懸殊的六都人口數，她以刑警大隊提供的報告，重新還原管碧玲所使用的數字，第一，查去年六都的各項暴力犯罪數，台中37件、桃園50件、台北71件、高雄76件、台南80件、新北市91件，乍看新北市犯罪數字較高，但完全未考慮轄區人口數，不能真實呈現轄區治安狀況，因此以案件個數來評斷並不公允。

第二，以10萬人口的犯罪率，台中1.31％、桃園2.21％、新北市2.26％、台北2.71％、高雄2.74％、台南4.26％，新北市犯罪率實則為六都第三低。第三， 以犯罪人口率計算（分母為轄區人口數），台南7.19％、台北5.83％、高雄5.02％、桃園4.60％、台中2.55％、新北市2.01％，新北市犯罪人口率為六都最低。

洪于茜說，另經查詢，新北市自2016年起暴力犯罪件數，更是從2016年231件連年下降至2020年91件，下降比例達60.61個百分點，治安狀況呈現持續大幅改善，因此，新北市的治安狀況實則良好。她揶揄，管碧玲數學不好沒關係，但不要再添亂了。

洪于茜還說，今年2月內，高雄市的暴力犯罪數就高達兩位數，是六都唯一破個位數者，也是犯罪數最高者。行政院長蘇貞昌難道不該震怒嗎？管碧玲身為高雄市立委，有餘力請不要批評其他縣市，應盡快為高雄市民的人身安全請命。

另外，洪于茜也質疑，對比去年以台南發生多起槍擊案為由，強調「究責從縣市局長及主管開始」，隨即速速撤換警局長的蘇貞昌，這次要請誰下台？是現任高市警局長黃明昭嗎？還是說，這次要直接換掉內政部長徐國勇？

(中時 )