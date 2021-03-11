美國10年期公債殖利率前陣子頻頻上升，引發不少投資人的擔憂，在周三（10日）才稍有回落，ING資深利率策略師Antoine Bouvet接受外媒採訪表示，美國經濟的重啟和政府的刺激方案2大因素推動著美債利率的升高，預測今年底，美債殖利率恐達2%左右，通膨上升憂慮增加。

Antoine Bouvet在接受《CNBC》採訪時表示，基於美國將在第二季經濟重啟、政府的刺激方案，都將推動著10年期美國公債的飆升，預測今年底將會達到2%，而在第2季時恐遠高於2%。

10年期美債殖利率被視為投資者對經濟的信心指標，前陣子的劇烈波動，引來投資人的焦慮，過去一周中，殖利率更達到1.6%，創下13個月以來新高點，此後小幅回落在1.56%。

同時，Antoine Bouvet預期，基於大多數美國人已完成接種疫苗，在第二季經濟重啟時，零售業會有強勁的成長，預計今年平均通膨率將達2.9%，第二季恐高達3.5%，明年也將保持在前者的水平。

根據美國勞工部表示，CPI自1月環比上漲0.3%後，上個月環比漲了0.4%。2月CPI較同期上漲1.7%，增速創去年2月以來新高。

Antoine Bouvet指出，通貨膨脹大部分的增長只是暫時的，看看美聯準的反應很有趣，現在的一切情況都很好，他們暫時不會去干涉利率、縮減購債。

(中時新聞網)