原PO近日在「爆廢公社二館」上發文表示，「我的iPhone4滿十歲了有人跟我一樣嗎？」(摘自爆廢公社二館)

iPhone手機價格不菲，卻成功在全世界圈粉無數，除了成為潮流指標，iPhone的耐用度更是出名的持久，旗艦機保證可用2年以上，用超過5年的人更大有人在。不過近日卻有一位網友分享他使用近10年的iPhone 4手機，眾人見到這一古董神機後紛紛跪喊，「太狂了！」

原PO近日在「爆廢公社二館」上發文表示，「我的iPhone 4滿十歲了有人跟我一樣嗎？」同時也附上一張用iPhone 4正常開機的照片，看起來保存地相當完整。看到服役10年的iPhone 4後，網友們驚呼，「wow已經10年了」、「太厲害了吧，4耶」、「好強⋯」、「我的iPhone 4早就解體了」、「左上的訊號格也太懷念了」、「智慧型手機界的3310」。

對此，原PO分享，他使用手機至今仍沒換過電池，讓手機長壽的秘訣就是「不關機，沒電就充」。並指出，沒用手機時都會調成飛航模式，在耗電量低的情況下，大約只要10幾天充一次電就夠了。當然，由於iOS系統已不更新，原PO表示現在隻手機僅能拿來撥打電話使用而已，「3G訊號若被停用，這隻手機就會變磚塊了。」

蘋果iPhone 4是在2010年6月推出的旗艦機，被時任執行長史提夫·賈伯斯稱為當時「世界上最薄」的智慧型手機，在銷售榜上蟬聯多時。不過，在原PO分享完他的10年iPhone 4後，一位網友竟秀出他還在服役中的iPhone 3GS，又讓一票網友驚呆了。

一位網友竟秀出他還在服役中的iPhone 3GS，又讓網友驚呆了。(摘自爆廢公社二館)

(中時新聞網)