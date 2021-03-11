英國哈利王子之妻梅根近日接受專訪談及她受到英國王室種族歧視。英國威廉王子今天在面對媒體追問時表示，王室家族「絕不是種族歧視的家族」。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，播出後掀起波瀾。因為梅根在專訪中表示，她懷孕時，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑，顯示英國王室內部存在種族歧視。

王室9日發表聲明，定調哈利王子和妻子梅根在專訪當中提出的種族問題是家族私事，將會「私下」處理這些問題。究竟是誰掀起膚色爭議，恐怕永遠不會公開。

威廉王子今天在專訪播出後首度發聲。威廉王子和父親王儲查爾斯在專訪中被哈利王子形容成「困在王室體制裡」的兩人，還說對他們感到同情。

英國廣播公司（BBC）報導，威廉王子和妻子凱特到東倫敦的學校參訪時，面對媒體追問。

當記者詢問：「王室家族是個種族歧視的家族嗎？」威廉王子回答：「我們絕不是一個種族歧視的家族。」記者問他在專訪播出後是否與哈利通話，威廉王子表示：「沒有，我還沒有和他說過話，但我會這麼做的。」

記者追問時，威廉王子和凱特都戴著口罩，臉上表情不得而知，但威廉王子的語氣頗為低沈。

這並非王室成員在專訪播出後的第一個行程，查爾斯王子之前出席活動時也被媒體追問，但他沒有回答。

BBC分析，雖然查爾斯王子對問題避而不答，但威廉王子「顯然夠強壯，認為可以就這些議題發言，而他也直接這麼做了」。

(中央社)