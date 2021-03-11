高雄市楊姓男子和父母都是某道教神壇的信徒，某日神壇法師告訴楊家，恐有「家破人亡、祖先墮落」的劫數，只有透過兩家兒女成婚才能夠化解。不料，兩人婚後摩擦嚴重，進門的妻子林女甚至辱罵公婆「白癡」、「智障」、「賤芭樂」字眼，兩造官司不斷，楊男不堪其行為訴請離婚，獲法院判准。

判決指出，楊男、林女均有碩士學歷，分別從事軍職和教職，雙方並無感情基礎，楊男指控，岳父是神壇法師，但於14年前告訴他的父母說，楊家面臨家破人亡，祖先墮落的命運，神明指派林家來解救，要兩家兒女通婚化解災惡。

楊男父母為此搓合2人結婚，並在婚後3年生下一子，但摩擦不斷。楊男指控，林女進了家門對他父母從不稱公婆，反而稱他們是「白癡」、「智障」、「賤芭樂」，甚至在婚前女方就對他肉體和精神上虐待。

楊男指控，婚後打掃、煮飯、洗衣服等家事都由他負責，林女不但不做家事，要求公婆服侍，還會辱罵公婆、拳打腳踢，甚至要楊父楊母向未成年孫子下跪。夫妻出門，林女還要求他低頭，不能抬頭看同齡的年輕女子。楊男忍無可忍提出離婚。

林女在法庭審理時反控，楊家利用神壇的道生信徒污衊她，逼她非自願簽下離婚協議書，才會夫妻失和分居。並聲稱原本計畫生第2胎，被迫分居後，母親還因此壓力過大輕生死亡。

法官認為，林女多次辱罵毆打公婆，造成婚姻關係破裂在先。而楊家以宗教及信眾壓力，施壓林女簽署離婚協議，加上長年官司訴訟，雙方已形同陌路。判准離婚，監護權判給林女。

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(中時新聞網)