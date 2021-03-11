B2B跨境電商平台阿里巴巴國際站加大力度培育台灣電商環境，2021年斥資重金面向全台商家啟動電商加速方案，在4月至12月全額補貼共300家台灣中小企業參與其精心規劃的培訓課程，協助台灣商家進一步轉型電商。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟11日宣布，啟動台灣外銷電商加速方案，提供台灣300個名額，全額補助參與時長60小時、價值10.8萬元的培訓課程。此次課程的特色在於理論之外有許多實戰訓練，也帶領商家參訪電商模範企業、以及提供顧問諮詢輔導。

郭奕麟表示，此次方案針對台灣中小企業，不限產業別、非阿里巴巴國際站會員也能報名參與，將會經過審查篩選，自4月起每一季輔導100家企業。

郭奕麟強調，台灣有共20多萬家中小企業，但活躍於外貿的商家大約有10萬左右，但投入電商的數量仍不多、有增長空間。從近年如「阿里巴巴國際站台灣跨境電商達人賽」等活動上看到，台灣有越來越多商家透過電商找到意料之外的市場，甚至開始有許多品牌商家順利將產品銷至國外，非常有成長潛力，希望推動台灣商家加速學習電商的這個斜槓能力。

歷年來阿里巴巴國際站藉由營隊、論壇、電商競賽等方式，幫助台灣企業甚至是大專院校學生接觸電商操作，2021年阿里巴巴致力降低企業進入電商的門檻，加強在商家端育商資源的投入，其平台推出更多資源與協助讓商家無縫接軌跨境電商，此次又推出方案，免費讓中小企業進行實戰培訓。

(工商 )