南韓是知名偶像出產國，YG娛樂旗下男子天團BIGBANG的4名成員，都已當完兵退伍，但至今仍未有公開團體活動，粉絲只能透過他們的IG得知4人近況；近日有網友發現成員之一大聲，早在8個月前悄悄獨自經營影音頻道，而他從未露臉所以訂閱人數不到100名，和當時的人氣相較下格外慘淡，但消息曝光後，短短幾天訂閱人數超過10萬。

BIGBANG歷經成員們當兵退伍，還有人退團的狀況，4人也都沒有合體出席任何活動，其中2019年11月退伍的大聲，神隱至今，直到近日有網友注意到，大聲在2020年6月在YouTube偷偷創立個人頻道「D’splay」，但經營8個月時間訂閱人數突破不了百人，僅有80幾人，看起來人氣不比當年，相當慘淡。

大聲悄悄經營YouTube頻道，8個月期間訂閱人數居然不到百人。(圖/ 摘自大聲YouTube頻道)

大聲經營的頻道消息曝光後，訂閱人數馬上飆破10萬人。(圖/ 摘自大聲YouTube頻道)

8個多月的時間，頻道中有許多影片，大多是以他打鼓為題材，重點是他通常只露出背面或側臉，疑似因為沒露臉才未被認出身分；不過，11日頻道被證實是大聲經營的，他還PO出自稱是粉絲的幽默問答影片，感謝歌迷長時間默默地支持，最後也獻上BIGBANG神曲〈BANG BANG BANG〉，間接證實自己身分，頻道訂閱人數短時間也突破10萬人。

有趣的是，過去有網友層在另一位成員太陽的IG問到大聲最近去哪了，他也只回「D’splay」，但那時候沒人懂是什麼意思，直到現在眾人才恍然大悟，太陽早就分享大聲經營YouTube頻道的消息。

(中時新聞網)