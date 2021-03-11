歐盟新冠疫苗出口禁令機制延長至6月底 22:312021/03/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟執委會周四宣布，把新冠疫苗出口禁令機制的執行期限，從原定3月底，延長三個月至6月底。該機制執行期間，歐盟境內生產的疫苗，必須先得到執委會的批准才能出口。其目的是保障歐盟境內的民眾能得到足夠疫苗使用。 移工年限屆滿 四度開放延長 東勢泰興宮誦經團女力展反應熱烈 中市客委會宣布延展至6月 (工商 ) #歐盟 #新冠疫苗 #出口禁令 #延長 #執行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防變異 美加強新冠疫苗交叉保護力 04:102021/03/11 國際大事 《國際產業》2020韓生醫出口增近4成破紀錄 消毒殺菌類狂增37倍 15:582021/03/11 財經 國際航班入境日本 每班限百人 04:102021/03/11 國際大事 施打疫苗 民眾意願低 支持首長帶頭 04:102021/03/11 生活新聞 抗疫優先 美國延長大陸醫療產品關稅豁免 10:092021/03/11 財經 疫苗來了經濟復甦不遠 2大類股獲利一起亮起來 19:202021/03/11 財經 《國際經濟》四分之三英製造業 正遭脫歐延宕折磨 14:162021/03/11 財經 未雨綢繆 拜登指示再採購1億劑嬌生疫苗 13:552021/03/11 財經 屏東鳳梨今年出口近4000噸 首外銷韓國 19:292021/03/11 寶島 AZ擬下周三開打 9月納所有對象 04:102021/03/11 生活新聞 藻礁公投若過將缺電 憂再生能源供電不穩！工商團體呼籲 重啟核電 04:102021/03/11 焦點要聞 財經熱門新聞 全球晶片缺貨狂燒 這家車廠驚人1招逃死劫 - 財經 針對大陸？澳洲稱經濟有風險再出招 外國研究機構挫咧等 - 財經 台幣30元回不去 林伯豐：情況危急 - 財經焦點 - 中國時報 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 怕北京再打稀土王牌 老美找上印澳日抗陸獨占市場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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