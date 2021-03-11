歐盟執委會周四宣布，把新冠疫苗出口禁令機制的執行期限，從原定3月底，延長三個月至6月底。該機制執行期間，歐盟境內生產的疫苗，必須先得到執委會的批准才能出口。其目的是保障歐盟境內的民眾能得到足夠疫苗使用。

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