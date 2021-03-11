芬蘭電信設備商諾基亞11日宣布已與三星電子簽署一份專利授權協議，涉及前者在影片標準領域的創新技術。三星將支付權利金給諾基亞，但協議條款高度保密。諾基亞表示，過去20年來，他們在研發費用投入逾1,290億歐元。

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