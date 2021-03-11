諾基亞與三星簽署專利授權協議 22:312021/03/11 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芬蘭電信設備商諾基亞11日宣布已與三星電子簽署一份專利授權協議，涉及前者在影片標準領域的創新技術。三星將支付權利金給諾基亞，但協議條款高度保密。諾基亞表示，過去20年來，他們在研發費用投入逾1,290億歐元。 明基材三箭齊發 成長動能強 《集中市場》電力回充 外資止步連5賣 (工商 ) #三星 #諾基亞 #協議 #簽署 #專利授權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廖萬隆與璞園寶徠推華亞科170億廠辦案 04:102021/03/11 產業．科技 亞洲景氣成長強 亞高收債基金威風 04:102021/03/11 投資理財 《國際經濟》1.9兆美元新冠紓困案獲國會通過 拜登周五簽署 10:012021/03/11 財經 合約曝光 緬甸軍頭花200萬美元找說客盼洗白 17:022021/03/11 國際 歐盟加入晶片製程大戰 目標2030攻克2奈米 14:532021/03/11 財經 專利申請件數 五連霸 04:102021/03/11 財經要聞 護國神山猛 台積電專利連5霸 04:102021/03/11 財經焦點 李昇基《MOUSE窺探》登收視冠軍 19禁驚悚殺人案掀熱議 14:582021/03/11 娛樂 美眾院通過1.9兆美元紓困法案 拜登預計12日簽署 04:152021/03/11 國際 大股東釋股17％ 大江收購和康生料達標 04:102021/03/11 產業．科技 利多不斷 先進光連飆四漲停 04:102021/03/11 證券．權證 財經熱門新聞 台幣30元回不去 林伯豐：情況危急 - 財經焦點 - 中國時報 針對大陸？澳洲稱經濟有風險再出招 外國研究機構挫咧等 - 財經 中芯14奈米驚爆追上台積電？消息滿天飛 這數據洩真相 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。