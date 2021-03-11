在疫情的時代，空氣健康的關注度也越來越高，加上台灣氣候潮溼悶熱，就算開了空調也要關注室內的溫度及溼度狀況，身為全球空調的領導品牌大金空調，今年繼續與全球市場同步，今（11日）就以「科技防疫 環境永續」的使用，發表了全新的橫綱V系列、經典V系列等空調系列，主打閃流放電技術訴求除菌抗病毒、Hybrid Cooling以調整溫度、溼度、節能等功能，較一般冷氣除溼力大幅提升75%，期待今年和泰大金整體可達到176億的營業額目標。

和泰服務行銷公司董事長王玄郎（左起）、日本大金代表副總經理田中敏之、和泰興業股份有限公司董事長蘇一仲、和泰興業股份有限公司總經理林鴻志 出席202日本大金空調新商品記者會合影。（粘耿豪攝）

今年大金在一對一家用空調旗艦機種上，橫綱V系列就帶來大升級，搭載了日本最先進的閃流放電技術，訴求有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒，更可同時與冷氣、暖氣或送風、除溼模式運行，搭配在關機後自動送風吹乾熱交換器的防黴運轉功能，在潮溼的台灣也不怕發霉、或室內機傳出異味 ，在結合除臭、集塵的2層健康空氣濾網，訴求吸收、清除PM 2.5、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%，加上運用航太科技研發的全新康達效應導流板，可廣域舒適氣流，達到均勻室溫效果。

另外大金的R32冷媒自2012年推出至去年6月為止，日本大金工業試算全球各品牌已銷售超過1億1000萬台R32冷媒空調，有效降低了全球約等於1億9000萬噸CO2排放，而今年在應用上也越來越廣泛，像SKY店舖用空調也導入了R32冷暖機種，體積跟重量都較舊機種大幅減少，另外VRV也從豪宅擴展到各種商業用途，像新型的VRV A、H、R系列，具備VRT Smart可控制冷媒流量、溫度，再藉由室內機的可變風量，精準達到節能控制，搭配2021年新「伶俐Reiri」智控系統，透過行動App進行多台空調能源管理、多空間的設備操作，更能配合現今的綠建築要求。

大金空調推出全新橫綱V系列空調，搭載了日本最先進的閃流放電技術、防黴運轉、健康空氣濾網及「Hybrid Cooling溫溼雙控科技」等技術。（粘耿豪攝）

而和泰大金也推出了在7月31日前，買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可再享每組現金回饋最高5000元，搭配申請政府貨物稅退稅2000元，即可現省7000元，另12月31日前，買大金空調上網登錄保卡，即享3個月「金顧家」最高30萬元居家保障。

大金空調推出全新橫綱V系列空調，預計4月上市，定價3萬7000元起。（大金提供）

大金空調推出全新經典V系列空調，預計4月上市，定價2萬6000元起。（大金提供）

大金空調的強力乾衣除溼機，1萬7800元。（粘耿豪攝）

(中時 )