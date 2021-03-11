「阿嬤覺得男友不單純，只因為他還有2個兄弟」。一名女大生分享，她和男友目前交往幾個月，算是穩定狀態，打算介紹給家人認識，阿嬤起初很高興，不過自從阿嬤知道男友還有2位兄弟後就開始搖頭，認為男友不單純，「說什麼三兄弟很亂」，讓原PO相當苦惱，不知道該如何解決。

女網友昨(10日)在Dcard上發文表示，她和男友交往了幾個月，阿嬤起初得知時也沒有過問太多，只告訴她高興就好，孰料，事後阿嬤知道男友家中還有2位兄弟，竟態度轉變，直說男友家庭背景一定不單純。

原PO聽完一頭霧水，不懂阿嬤為何會有這種想法，追問原因阿嬤也只含糊帶過，「妳不懂啦！」就是不肯透露原因，「請問大家，家裡的長輩會因為另一半的兄弟姐妹多，而覺得對方不好嗎？」

事後原PO表示，聽家人說，可能是阿公給阿嬤帶來了很大的陰影。「阿公以前很爛，而且我阿嬤以前是被家人強迫跟我阿公結婚，不知道和這有沒有關聯，但是阿公在我爸高中時就過世了，所以我也沒看過我阿公，更不曉得阿公是怎麼樣的人」。

貼文發出後引起網友熱議，「好奇阿嬤經歷了什麼，才會有這樣的想法」，還有人推測，可能和分財產有關聯，「會不會是因為他覺得將來分財產很麻煩，會造成兄弟不睦，我家就是這樣」、「可能覺得家庭人口複雜吧，將來還要分財產越多人越亂」。

(中時新聞網)