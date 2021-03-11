強勢空降德國新片票房冠軍的《父愁者聯盟》，翻拍自西班牙賣座喜劇《都是為你好》，由《無聊的人生我死也不要》馬克侯特蒙執導，本片集結海納勞特巴赫（Heiner Lauterbach）與約根沃格爾（Jurgen Vogel）2大德國影帝同框搞笑，描述3位個性截然不同的父親，使出渾身解數，只為逼走女婿的爆笑故事。

對於有機會跟3位演技派男星合作，導演也開心地表示：「3位演員都非常積極熱忱。起初，因為扮演3位個性截然不同，又看彼此不太順眼的父親，他們一開始的交流，甚至偶爾會有點擦槍走火的感覺。不過這3位專業演員還是能確保他們用互助、建設性的態度，去面對這個特別的合作機會，也清楚整個過程，都是為了角色建立和整部片的好。」

主演之一的約根沃格爾，也大讚導演在拍攝時帶來許多幫助：「有一幕所有主要角色全部在花園聚會的場景，一次那麼多人在攝影機前，亂哄哄的，但導演還是能夠在那種情況下，冷靜地去掌控大局。導演是大家的定心丸，他能找到每個人值得發揮之處，然後把各個演員的表演都串在一起整合呈現。他有很好的幽默感、時間掌控技巧，也清楚知道他要的是什麼。」

值得一提的是，德國電影獎影帝海納勞特巴赫，在《父愁者聯盟》當中飾演控制狂老爸，為了把看不順眼的女婿趕走，使出各種奇招。當他想到個人經歷時，更是氣得牙癢癢：「我有一個18歲女兒，所以很能體會這部片的題材。對一個父親來說，真的沒有任何一個男人，可以配得上自己的女兒！」

他還笑稱以為自己會演「友善又善解人意的岳父」，但實際上，他的未來女婿必須達到一定的要求：「我喜歡有自信但不驕傲的男生，我喜歡他們幽默卻不口無遮攔，要有辦法談論嚴肅話題。他們的長相是圓是扁我不在乎，我對於未來女婿的財富狀況或學歷也不是那麼在乎。我是科隆人，科隆人喜歡強調『教育要教心』，所以我希望我的女兒，能夠跟可以對她誠實，且可以讓她依靠的人在一起。」他也笑說：「但如果這個男人跟我年紀一樣的話，這個問題就大了！」19日在台上映。

(中時 )