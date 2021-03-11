因販售口罩延遲出貨及退款，遭消費者怒告詐欺的蛙蛙文創負責人李子斌驚傳猝逝，令被害民眾恐求償無門。該公司員工僅對外低調表示，李董事長是因心情鬱悶猝死在床上。

據了解，李子斌其實罹患肝癌已有一段時日，在爆發涉嫌詐欺消費者後，對他身心打擊頗深，導致病情急速惡化，本月5日病逝在高雄三民區家中，得年58歲，醫師在死亡證明書上註明他是因心肺衰竭過世，有肝硬化病癥，並已在9日於高雄殯儀館火化。

對高雄市議員指李子斌只是公司人頭，實際經營者另有其人，李子斌的友人嚴正否認，透露公司是李獨資成立，一開始是買進口罩轉賣給消費者，後來乾脆投資數千萬元購買生產設備，準備自產自銷，但因突然面臨政府管制措施，導致無法如期交貨。友人表示，李已完成出貨及退款2.3億元，僅剩2286箱購買數量較少的消費者尚未達成和解，初估金額約2000多萬元左右。該公司對外表示，將一本李董事長遺願，在符合法令下繼續完成對消費者交貨的責任。

(中時 )