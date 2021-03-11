美國國會稽核處（GAO）指出，塞考斯基∕洛克希德馬丁（Sikorsky/Lockheed）的CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機，目前仍在進行測試，呼籲美國陸戰隊在初期低量生產（LRIP）階段減少對該型機的採購量，以免未來須花大錢再做修正。

《陸戰隊時報》（Marine Times）10日報導，美國會稽核處發布報告指出，CH-53K的測試尚未結束，仍有部分技術問題待修正。且目前任務可靠性僅84.5%，雖預計在測試完成之際提高為88.6%，但仍無法達到計畫最低需求的89%。而計畫運作至今出現的逾百個技術問題和額外採購需求，已讓該型機的全壽期成本提高達63%，目前的單機造價甚至比F-35更昂貴。

美國會稽核處表示，雖然在測試期間持續購買武器，能有效提高建軍效率，但若之後發生問題，往往需要花大錢補救，因此認定美國陸戰隊於初期低量生產階段購買38架CH-53K的決定「風險過大」，建議應將採購數量減為29架。

另外，美國會稽核處也對塞考斯基公司感到憂心，稱該公司「不完全了解自身生產線能力」，供應鏈也存在風險，可能導致計畫面臨零件品質低劣、無法獲得足夠的零件、工人技術不足等問題。

對於美國會稽核處的建議，美國國防部表示，減少在2021和2022財年的CH-53K採購數量，將為計畫的可行性和可負擔性帶來風險，造成的危害「比目前面臨的技術挑戰還大」，故堅稱其無意要求美國海軍和陸戰隊重新分配資金，或修改現有採購時程表。CH-53K預定6月展開「初始作戰測試與評估」（IOT&E），美陸戰隊更希望其能於2023至2024年便準備好承擔部署職責。

(中時新聞網)