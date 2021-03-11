就算高雄九太新洋將JC戰象11日打滿全場40分鐘，貢獻37分、22籃板及5助攻的驚人數據，九太最後仍以82比85不敵「全本土」的裕隆納智捷，除了苦吞7連敗，也是JC戰象加盟以後的3連敗，九太這個換洋將動作還看不到好處！

裕隆受制於「喬丹女婿」克里斯馬斯腳傷缺陣，只好用全本土應戰，幸好靠著盧冠良末節獨拿11分，以及林宜輝、周柏臣等鋒線努力扛住JC戰象，才有辦法驚險贏球，裕隆總教練邱大宗說：「JC戰象只會越打越好，他的衝擊性太強了。」

「畢竟我們少了克里斯馬斯，內線鋒線高度不足，只好用多人去防堵，堅持讓他打得更累，沒想到他仍拿下37分，老實講，假如派人一對一守他，不知道我們幾個會送醫院？」邱大宗說，「這一勝很艱難，我們贏在關鍵時刻命中率夠高。」

至於克里斯馬斯何時可以傷癒歸隊？邱大宗幽默回應，「這我可能要去問他岳父(喬丹)才行，問看看克里斯馬斯是否很『嬌』？現在就是盡量不讓他穿鞋，簡單來說並非足底肌膜炎，就是腳底蹬到了，所以我也沒法確定他何時可以回來。」

就算下半季到現在還沒贏過，九太總教練劉嘉發仍然讚許JC戰象表現，「他的表現超水準，確實很拚，也夠賣力，可惜我們本土在進攻上，外線表現嚴重失常，于煥亞、余純安、吳曉謹等射手都沒超過10分，我們想要贏球更加困難。」

(中時 )