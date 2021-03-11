國防部今天發布共機動態，1架運8反潛機晚間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
根據2月共機動態，其中較受矚目是19日，共軍出動4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機擾台；20日則是2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機，1天竟出現高達11架共機擾台。
(中央社)
國防部今天發布共機動態，1架運8反潛機晚間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
根據2月共機動態，其中較受矚目是19日，共軍出動4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機擾台；20日則是2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機，1天竟出現高達11架共機擾台。
(中央社)
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