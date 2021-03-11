男團威神V (WayV)在去年憑藉著首張正規專輯《Awaken The World》橫掃21個國家的iTunes排行榜冠軍，並於同年底在「2020 MAMA亞洲音樂大獎」獲得“FAVORITE ASIAN ARTIST”獎項，創下了連續2年於MAMA頒獎典禮獲獎的自身紀錄；也在「2020 Asia Artist Awards亞洲明星盛典」獲得“亞洲名人獎”的殊榮，成功在亞洲歌壇中佔據一席之地。去年忙碌地活動之後，威神V 也終於帶著新專輯回歸歌壇，專輯發售的前一個小時，他們特地舉行線上SHOWCASE「Kick Back」，搶先公開新歌舞台，與粉絲同樂。

成員們表示其中主打歌〈秘境〉因為必須要展現出強烈與游刃有餘感，公認是專輯中在錄音上最困難的歌曲。而成員們除主打歌外一致的最愛歌曲是〈Action Figure〉，理由則是內容獨特令人印象深刻。成員們表示對於久違的回歸與舞台感到十分期待與興奮，希望新專輯能受到大眾喜愛。

威神V自出道以來就以獨特鮮明的音樂與強力的舞台表演獲得「實力派偶像」的認可，造型多偏向活力、野性、強烈的風格，而此次新專輯造型較以往添加了華麗感，展現成員們更上一層的成熟性感，令人眼晴為之一亮。其中一組七名成員穿著黑色正裝、配戴珍珠項鍊、貴氣十足的宣傳照，被眼尖粉絲發現遭蚌殼網拍賣家盜用，意外插曲令人哭笑不得。第三張迷你專輯《Kick Back》現正與韓國同步在台數位發行。

(中時 )