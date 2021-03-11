為了抑制短期炒房，行政院今（11）日通過「房地合一稅2.0所得稅修正案」，財政部長蘇建榮也表示，鑒於韓國囤房稅的成效不佳，所以囤房稅臨時喊卡。對此，有網友指出，去年南韓宣布課徵囤房稅，不少南韓高層政要紛紛表態，將配合政策處理名下多套房產，該網友不禁恍然大悟，譏諷「根本是怕打到囤房的高官吧」。

行政院今日通過「房地合一稅2.0所得稅修正案」，延長短期持有定義，土地1年內出售將課徵45%稅率上修至2年內，超過2年、未滿5年稅率為35%，未滿10年稅率為20%，持有超過10年稅率維持15%不變。

對此，有網友轉載去年南韓課徵囤房稅，多名高層表態配合政策的新聞，當時韓國官方還放話表示，「高層公職人員將不會有人持有多房」，而此消息當初在台灣掀起了一番熱議，即便在之後南韓打房效果不佳，但仍獲得台灣網友的一片盛讚，感慨「雖然兩邊都是政商同流，至少韓國政府敢做」。

而該名轉載的網友表示，政府說鑑於南韓成效不佳所以不推囤房稅，可是回頭看，「根本是怕打到囤房的高官吧」，怎麼可能學南韓，隨便找個理由就叫你把囤房稅吞下去了。

(中時新聞網)